Запишите числа в стандартном виде 92500
Математика
Запишите числа в стандартном виде 92500
Ответ(ы) на вопрос:
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Стандартный вид числа: 92500=9,25*10⁴
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