ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 2/x^2-3x-1/x+3=12/x^3-9x
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 2/x^2-3x-1/x+3=12/x^3-9x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/x(x-3) -12/x(x²-9) -1/(x+3) =0 2/x(x-3) -12/x(x-3)(x+3) -1/(x+3)=0 (2(x+3) -12 -x(x-3)) /x(x-3)(x+3) =0 2x+6-12-x²+3x =0 5x -6 -x² =0; *(-1) x² -5x +6 =0 D =25 -4*6 =1 x1 =(5 -1)/2 =2 x2 =(5+1)/2 =3
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