Окунёв поймал рыбу длиной 8\25 метра, а Щукин 13\40 метра. Кто поймал рыбу длиннее и на ??колько метров? 6 класс тема сложение и вычитание дробей с разными знаменателями!!!! не мудите и не делите!! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!!!

Математика

Окунёв поймал рыбу длиной 8\25 метра, а Щукин 13\40 метра. Кто поймал рыбу длиннее и на ??колько метров? 6 класс тема сложение и вычитание дробей с разными знаменателями!!!! не мудите и не делите!! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!!!

Автор: Гость