Окунёв поймал рыбу длиной 8\25 метра, а Щукин 13\40 метра. Кто поймал рыбу длиннее и на ??колько метров? 6 класс тема сложение и вычитание дробей с разными знаменателями!!!! не мудите и не делите!! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!!!
Математика
Окунёв поймал рыбу длиной 8\25 метра, а Щукин 13\40 метра. Кто поймал рыбу длиннее и на ??колько метров? 6 класс тема сложение и вычитание дробей с разными знаменателями!!!! не мудите и не делите!! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий знаменатель 200: Дополнительный множитель первой дроби 8,второй дроби 5. Умножаем дроби соответственно на 8 и на 5. 8/25=8·8/25·8=64/200 13/40=13·5/40·5=65/200 64<65,поэтому 8/25<13/40 65/200-64/200=1/200(м) Ответ:Щукин поймал рыбу длиннее на 1/200м.
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