Какое уравнение не имеет корней 3x = -x |x| = -1 3 - 2x = -3x + 3 x - 3 = 7
Алгебра
Какое уравнение не имеет корней 3x = -x |x| = -1 3 - 2x = -3x + 3 x - 3 = 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x = -x. 3х+х=0. 4х=0. х=0 |x| = -1 данное ур-е не имеет решений 3 - 2x = -3x + 3. -2х+3х=3-3. х=0 x - 3 = 7 х=7+3. х=10
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