Нужно хоть первые четыре, остальные не обязательно. (надеюсь прикрепленный файл в??дно)

Гость: Гость:

№1 а)у штрих=5х^4 б))у штрих=0 в)у штрих=-2 г)у штрих=-4/x² д)у штрих=2·1/2√x=1/√x №2 k=fштрих(x)=x^9-x^6+√3 при а=1, k=a^9-a^6+√3 №3 Найдем производную суммы: (2sinx+3x-2П+3), она равна 2cosx+3 если х0=П/3, то 2cosx+3=2cosП/3+3=2·1/2+3=1+3=4 №4 s штрих=5t^4-3t² при t=2,5t^4-3t²=5·2^4-3·2² =5·16-12=80-12=68 Прости, но не нашла значка "штрих" для производной.