Нужно найти силу тока на каждом из этих шести резисторов. Напряжение между A и B равно 220. Будет ли оно равно 220 на каждом из резисторов? Как я понимаю, должно быть так И так со всеми шестью резисторами?

Физика

Нужно найти силу тока на каждом из этих шести резисторов. Напряжение между A и B равно 220. Будет ли оно равно 220 на каждом из резисторов? Как я понимаю, должно быть так И так со всеми шестью резисторами?

Автор: Гость