Нужно найти силу тока на каждом из этих шести резисторов. Напряжение между A и B равно 220. Будет ли оно равно 220 на каждом из резисторов? Как я понимаю, должно быть так И так со всеми шестью резисторами?

Физика
Нужно найти силу тока на каждом из этих шести резисторов. Напряжение между A и B равно 220. Будет ли оно равно 220 на каждом из резисторов? Как я понимаю, должно быть так И так со всеми шестью резисторами?
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Гость:
Да нет! Смотри расчет в прикрепленном скрине: А вот как можно рассчитать токи (см. еще один скрин)
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