Нужно написать коротко и понятно любой миф древней греции

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Миф о Геракле начинается с его необычного рождения. Бог-громовержец Зевс питал склонность к земным женщинам. Красавица Алкмена, жена царя Микен, понравилась ему. Зевс ласковыми речами пытался убедить ее изменить мужу. Но Алкмена была непреклонна. Тогда громовержец решил схитрить. Он согнал всех зверей Эллады в лес, где охотился царь Микен. Увлекшись охотой, тот не вернулся домой ночевать. И Зевс в образе супруга явился к Алкмене. В день, когда должен был родиться Геракл, Громовержец поклялся в присутствии богов, что мальчик станет правителем Микен. Но Гера, ревнивая жена Зевса, поняла, что речь идет о незаконнорожденном ребенке. Она отодвинула на день роды Алкмены. В назначенный Зевсом час родился Эврисфей. Именно он и стал правителем Микен, на службе у которого Геракл и совершил известные подвиги. Как то так....