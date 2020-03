Нужно написать программу, где в матрице будут по порядку числа от 1 до 30

Гость: Гость:

Так как в задаче идет речь о матрице, то возможные варианты такой матрицы (исключаем 1х30 и 30х1): 2х15 3х10 5х6 Далее повторения (меняются столбцы и строки) 6х5 10х3 15х2 Попробуем написать программу, которая создает нужную матрицу по первому числу (количество строк) и заполняет ее: //PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1210 от 29.03.2016) var a:array[,] of integer; n,m,i,j,k:integer; begin k:=1; write('Введите количество строк (одно число из 2,3,5,6,10,15) '); readln(n); m:=30 div n; a:=new integer[n,m]; for i:=0 to n-1 do begin for j:=0 to m-1 do begin a[i,j]:=k; k:=k+1; write(a[i,j]:3); end; writeln; end; end. Тест №1 Введите количество строк 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Тест №2 Введите количество строк 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30