Все найденные следы прошлой жизни помогли составить

Биология
Все найденные следы прошлой жизни помогли составить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогли составить нам передставление о том,где жили наши предки.В зависимости от того,где жили можно предположить и чем занимались ,как охотились и тд.
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