Почему римляне предпочли разрушить до основания богатые торговые города Коринф и Карфаген

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Рим и Карфаген… Их истории довольно схожи, и сходство обнаруживается уже в самом начале: заложены они были с разницей всего в 70 лет, что для мировой истории – только миг. Рим возник в 754 году до н. э. как маленький городок в Лации (таких по соседству были сотни) , Карфаген в 825 году до н. э. основали (в числе многих других) финикийские переселенцы. Греки осваивали бескрайние просторы Средиземного и Черного морей, в Азии земли соседей прибирала к рукам сверхдержава персидских царей, искоса поглядывая на Европу, а на периферии античного мира существовали два неприметных городка, которым в те времена никто не прочил великого будущего. Однако населявшие их люди скоро показали характер. Оба государства благодаря упорному труду и честолюбию граждан превратились в мировые державы. Рим мужественно отбивался от более сильных соседей и шаг за шагом раздвигал свои границы. Вот что пишет Флор (римский историк II века н. э.) : «Подчинив и усмирив Италию, римский народ, имевший от роду 500 лет, вырос и возмужал. И если есть на свете сила и молодость, то он, поистине сильный и молодой, стал соперником всему миру. Народ, который в течение пяти веков сражался у себя дома – так трудно было стать главою Италии, – в течение последующих двухсот лет с победами прошел по Африке, Европе, Италии и, наконец, по всему миру» . Карфагеняне – племя купцов – предпочитали действовать коварством и хитростью. Впервые появившись на африканском берегу, переселенцы попросили у местных жителей дать земли – сколько войдет в шкуру быка. В такой малости им не отказали. Тогда будущие жители разрезали шкуру быка на узкие лоскуты, связали их и растянули на берегу с весьма удобной гаванью. В «бычью шкуру» попало столько земли, что хватило для постройки города. Постепенно карфагенянам стало тесно в «бычьей шкуре» . Точно так же, как у Рима, находившегося на противоположной стороне Средиземного моря, у Карфагена начали появляться подвластные города, земли. Но в отличие от суровых римлян пунийцы (так римляне называли карфагенян) предпочитали воевать чужими руками – с помощью наемников, которым иногда забывали выплачивать жалованье. И вот когда две державы с одинаковой полярностью приблизились друг к другу, произошел взрыв небывалой силы, вызвавший три войны (1-я Пуническая война: 264–241 годы до н. э. ; 2-я Пуническая война: 218–201 годы до н. э. ; 3-я Пуническая война: 149–146 годы до н. э.) . «Никогда еще не сражались между собою более могущественные государства и народы, никогда сражающиеся не стояли на более высокой ступени развития своих сил и могущества» – с этих слов начинает Тит Ливий описание войны Ганнибала с Римом. Пунические войны отличались от всех конфликтов античности не только масштабами, но и последствиями. От их исхода зависел дальнейший путь развития цивилизации. Весы успеха долго качались, прежде чем опустилась чаша в сторону народа, которому предстояло вершить судьбу мира. «А до какой степени было изменчиво счастье войны и непостоянен исход сражений, видно уже из того, что гибель была наиболее близка именно к тем, которые вышли победителями» (Ливий) . Долгие колебания богов дорого обошлись народам, населявшим благодатное Средиземноморье, – Италия, Испания, Африка, острова оказались затопленными не водой, но кровью. Даже спустя два тысячелетия соперничество Рима с Карфагеном остается одним из самых жестоких и кровопролитных вооруженных конфликтов за все время существования человечества.