Выпишите 5 первых членов последовательности (аn), если а1=243, а n+1=3/2аn
Алгебра
Выпишите 5 первых членов последовательности (аn), если а1=243, а n+1=3/2аn
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A1=243 a2=3/2.243´=729/2=364,5 a3=1,5.364,5=546,75 a4=1,5.546,75=820,125 a5=1,5.820,125=1230,1875 q=1,5
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