Решить показательное неравенство. Срочно пожалуйста! (3/4) в степени x+1/x-2 gt; корень из 3/2

Математика
Решить показательное неравенство. Срочно пожалуйста! (3/4) в степени x+1/x-2 gt; корень из 3/2
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Использованы свойства степени,  метод интервалов
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