Решить показательное неравенство. Срочно пожалуйста! (3/4) в степени x+1/x-2 gt; корень из 3/2

Математика

Решить показательное неравенство. Срочно пожалуйста! (3/4) в степени x+1/x-2 gt; корень из 3/2

Автор: Гость