Нужно очень быстро простите если многого требую но очень надо(
Алгебра
Нужно очень быстро простите если многого требую но очень надо(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третье очень простое, под рукой нету листка, но суть в том что при делении дробь на дробь- вторая дробь переворачивается и дроби умножаются. И у тебя там половина сокращается
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