Нужно пару предложений о хобби друга
Английский язык
Нужно пару предложений о хобби друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друзей что ли нет?))))) Ладно отвечу насчёт своих хобби. Я люблю футбол,хожу на каждые матчи команды из своего города. Люблю изучения Английского языка. Занимаюсь смешанными единоборствами. Люблю рисовать всякие разные плакаты. Этих хобби хватит?
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