Нужно пару предложений о хобби друга

Гость: Гость:

Друзей что ли нет?))))) Ладно отвечу насчёт своих хобби. Я люблю футбол,хожу на каждые матчи команды из своего города. Люблю изучения Английского языка. Занимаюсь смешанными единоборствами. Люблю рисовать всякие разные плакаты. Этих хобби хватит?