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-ушк- -юшк- -ышк- Доля Солнце Горе
Русский язык
-ушк- -юшк- -ышк- Доля Солнце Горе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долюшка, солнышко, горюшко.
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