Россия занимает 1 место по запасам: А) Угля Б) Золота В) Алмазов Г) Воды

География
Россия занимает 1 место по запасам: А) Угля Б) Золота В) Алмазов Г) Воды
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Гость:
Угля.................................
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