Конспект наполеоновская империя автор В.А ведюшкин

История
Конспект наполеоновская империя автор В.А ведюшкин
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В 1799 году закончилась Великая французская революция. Королевская власть Людовика XVI была свергнута и к власти пришла республика во главе с Наполеоном Бонопартом. При короле он был обычным генералом. Государственными символами республики стали: гимн "Марсельеза", трехцветный флаг. Которые используются и поныне. Девизом республики стал "Свобода, равенство, братство". Но республика просуществовала недолго всего лишь 12 лет (1792-1804). В 1804 году Наполеон обьявляет себя императором французов. При его имперском правлении Париж станет красивее, был введен Гражданский кодекс - по которому все люди равны перед законом, даже госслужащие и военные. Появился новый стиль в мебели и обделке комнат "ампир". Наполеон знал что главный враг Франции - это Англия. Он не мог захватить ее военным путем, он решил задушить экономически. Наполеон начал заключать мирные договоры со всеми европейскими странами, включая и Россию (в 1807 году бы заключен Тильзитский мир). По этим договорам всем странам Европы включая Россию запрещалось торговать с Англией. Еще же Наполеон также как и Гитлер стремился к мировому господству. Он захватил Италию и короновался как король Италии, к его титулу прибавилось импреатор французов и король Италии. В его состав вошли и германские земли.
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