Какое спрежение глагола слово бояться

Русский язык
Какое спрежение глагола слово бояться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-спряжение Потому что на -ять
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