Какое спрежение глагола слово бояться
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Какое спрежение глагола слово бояться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-спряжение Потому что на -ять
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