Описание свадьбы фигаро

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Опера "Свадьба Фигаро" написано в 1786 году. Моцарт - оперный реформатор. Он добился слияния оперы и поэзии. Сюжетом послужила запрещенная цензурой комедия Бомарше "Безумный день, или женитьба Фигаро". Опера отличается острой социальной направленностью. Моцарт на себе испытал тяжесть своего бесправия. Его привлекла смелость комедии. В Фигаро Моцарт видел своего союзника. Либретто написал итальянский поэт Лоренцо де Понте. Он сгладил острые моменты, но главная мысль сохранена - превосходство над господином. Перевод на русский сделал П.И.Чайковский. Начинается увертюрой, которая написана в сонатной форме, без разработки. Музыка увертюры в опере не звучит, но передает веселое настроение и суматоху безумного дня: в доме графа Альмавивы готовятся к свадьбе двух слух - Фигаро и Сюзанны, но графу самому нравится Сюзанна, и он всячески пытается оттянуть свадьбу.