Стороны треугольника равны 5, 7 и 8. Вычислите синус угла, лежащего против средней п?? величине стороны.
Математика
Стороны треугольника равны 5, 7 и 8. Вычислите синус угла, лежащего против средней п?? величине стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус угла - отношение противолежащего катета к гипотенузе. Противолежащая сторона =7, гипотенуза - 8. Значит синус угла равен 7/8
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