Стороны треугольника равны 5, 7 и 8. Вычислите синус угла, лежащего против средней п?? величине стороны.

Математика
Стороны треугольника равны 5, 7 и 8. Вычислите синус угла, лежащего против средней п?? величине стороны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус угла - отношение противолежащего катета к гипотенузе. Противолежащая сторона =7, гипотенуза - 8. Значит синус угла равен 7/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Составь схему цепи питания характерной для Тайги с помощью этих схем Расскажи об ??кологических связей в зоне тайги
Ответить
Литература
Краткое содержание Капитанской Дочки 1-5 главу Плиииииз)
Ответить
Химия
NaCl+H2SO4 уравнение реакции в молекулярном и в полном и кратком ионном виде.
Ответить
Математика
Сколько будет 1434 умножить на 168
Ответить
История
Конспект наполеоновская империя автор В.А ведюшкин
Ответить