Сколько звуков и букв в предложении пришла поздняя осень.Дуют холодные ветры.Птицы улетели в тёплые края.в каждом слове

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Сколько звуков и букв в предложении пришла поздняя осень.Дуют холодные ветры.Птицы улетели в тёплые края.в каждом слове

Автор: Гость