Сколько звуков и букв в предложении пришла поздняя осень.Дуют холодные ветры.Птицы улетели в тёплые края.в каждом слове
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Сколько звуков и букв в предложении пришла поздняя осень.Дуют холодные ветры.Птицы улетели в тёплые края.в каждом слове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла – 5 звуков, 5 букв. Поздняя – 7 звуков, 7 букв. Осень – 4 звука, 5 букв. Дуют – 5 звуков, 4 буквы. Холодные – 9 звуков, 8 букв. Ветры – 5 звуков, 5 букв. Птицы – 5 звуков, 5 букв. Улетели – 7 звуков, 7 букв. В – 1 звук, 1 буква. Теплые – 7 звуков, 6 букв. Края – 5 звуков, 4 буквы.
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