В пакете не более 60 конфет. Их можно поделить поровну между 2,3 и 5 детьми. Сколько конфет может лежать в пакете
Математика
В пакете не более 60 конфет. Их можно поделить поровну между 2,3 и 5 детьми. Сколько конфет может лежать в пакете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:2=30 2) 60:3=20 3) 60:5= 12
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Математика
В пакете не более 60 конфет. Их можно поделить поровну между 2,3 и 5 детьми. Сколько конфет может лежать в пакете