В пакете не более 60 конфет. Их можно поделить поровну между 2,3 и 5 детьми. Сколько конфет может лежать в пакете

Математика

В пакете не более 60 конфет. Их можно поделить поровну между 2,3 и 5 детьми. Сколько конфет может лежать в пакете

Автор: Гость