Описать социальный институт: семьи и брака по 5 пунктам: -история появления -символы -функции -дисфункции -латентные функции

Гость: Гость:

ФУНКЦИИ: репродуктивная, социализации, хозяйства не ой экономическая, первичного соц контроля, соц-статусная, эмоционально-психологическая, защитная, духовно-нравственная, досуговая. СИМВОЛЫ: обручальные кольца. История возникновения :"В течение тысячелетий в каждом обществе заботой матери являлся уход за ребенком, заботой отца — материальное обеспечение семьи и ее защита (охота, тяжелый крестьянский труд, война). Вследствие этого повсеместно возникла единообразная структура: мужчины и женщины вступали в постоянные отношения, в ходе которых достигалось наиболее эффективное развитие потомства и осуществлялась необходимая экономическая активность, базирующаяся на разделении пополов."(с сайта http://www.grandars.ru/college/sociologiya/semya-kak-institut.html ) ЛАТЕНТНАЯ(скрытая) функция института семьи - социально-статусная, или передача определенного социального статуса от одного поколения другому в рамках семьи. ДИСФУНКЦИИ семьи – это невыполнение, ненадлежащее исполнение, недостаточность ресурсов для выполнения функций семьей.