В магазин привезли 62т картофеля. До обеда продали 15% всего количества. Сколько кар??офеля осталось ещё продать?

Математика

В магазин привезли 62т картофеля. До обеда продали 15% всего количества. Сколько кар??офеля осталось ещё продать?

Автор: Гость