В магазин привезли 62т картофеля. До обеда продали 15% всего количества. Сколько кар??офеля осталось ещё продать?
Математика
В магазин привезли 62т картофеля. До обеда продали 15% всего количества. Сколько кар??офеля осталось ещё продать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ 1 100%-15%=85% 62*0.85=52.7 тонны Способ 2 15%=0.15 62тонны =62000 кг Продали: 62000*0.15= 9300 кг Осталось продать 62000- 9300=52700 кг=52.7 тонны
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