Написать электронную формулу для висмута и Bi 3+. Заранее спасибо.

Химия
Написать электронную формулу для висмута и Bi 3+. Заранее спасибо.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://www.alhimikov.net/electron/01.html потом получается идет Bi 3+ Качественные реакции1.  Сероводород дает темно-коричневый осадок сульфида висмута:2BiCl3 + 3HSS - BisS3 + 6НС1.2.  Станнит щелочного металла выделяет на холоду черный осадок металлического висмута:  К 2 каплям раствора SnCl2 прибавляют на холоду столько 2 н. раствора едкой щелочи, чтобы первоначально выпавший осадок растворился с образованием станнита; к полученному раствору прибавляют каплю раствора соли висмута.3.  Бихромат и хромат калия дают желтые осадки бихромата висмутила:2Bi (N03)3 +  2K2Cr04 +  НаО - (BiO)3Crs07 +  4KN03 +  2HN03.Для предупреждения растворяющего действия образующейся свободной азотной кислоты прибавляют значительный избыток хромата калия или ацетата натрия и тогда бихромат висмута выпадает количественно.4.  Вода гидролизует растворимые соли висмута и осаждает нерастворимые основные соли В присутствии растворимых хлоридов, особенно после предварительной нейтрализации аммиаком или добавления ацетата натрия, выделяется осадок хлорида висмутила:BiCIa +  HsO - BiOGl -f 2HC1.О дробной реакции восстановлением ионов висмута до металла см. работу М. Б. Щиголь . Микрокристаллоскопическая проба основана на образовании красных шестиугольных кристаллов Rb2[BiJ5] . 2,5H20. Предельное разбавление 1:10 000. Реакции мешает большое количество солей Sn2+, Pbs+. Sb3+; сурьма дает с указанным реактивом такой же осадок

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