В двух ящиках 69 кг деталей.Масса деталей в одном ящике составляет половину массы деталей в другом ящике.Найди массу деталей в каждом ящике.
Математика
В двух ящиках 69 кг деталей.Масса деталей в одном ящике составляет половину массы деталей в другом ящике.Найди массу деталей в каждом ящике.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса деталей в одном из ящиков составляет 1/3 часть от общей массы. 69:3=23кг Это -половина того,что в другом ящике.Значит во втором ящ.будет 23+23=46кг. 46+23=69кг Все верно.
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