Сказка Легкие шаги. Вопрос: Каких слов и каких вещей,предметов не знала девочка? Почему? Срочно!

Литература
Сказка Легкие шаги. Вопрос: Каких слов и каких вещей,предметов не знала девочка? Почему? Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое "пальто", "конкретно" потому, что ей было только 2 дня.
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