Почему роман "Дубровский" закончился трагично?
Русский язык
Почему роман "Дубровский" закончился трагично?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что дочка Троекурова ждала своего возлюбленного, но так и не дождалась и её сосватали на другом кавалере.о чём Дубровский даже не знал, когда они напали на молодожён , та ему всё рассказала. Она смирилась с этой участью, он не стал препятствовать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Обществознание
Литература
Сказка Легкие шаги. Вопрос: Каких слов и каких вещей,предметов не знала девочка? Почему? Срочно! 30 баллов!
Другие предметы