Почему роман "Дубровский" закончился трагично?

Гость: Гость:

Потому что дочка Троекурова ждала своего возлюбленного, но так и не дождалась и её сосватали на другом кавалере.о чём Дубровский даже не знал, когда они напали на молодожён , та ему всё рассказала. Она смирилась с этой участью, он не стал препятствовать.