Почему роман "Дубровский" закончился трагично?

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Почему роман "Дубровский" закончился трагично?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что дочка Троекурова ждала своего возлюбленного,  но так и не дождалась и её сосватали на другом кавалере.о чём Дубровский даже не знал, когда они напали на молодожён  , та ему всё рассказала. Она смирилась с этой участью, он не стал препятствовать.
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