NaCl+H2SO4 уравнение реакции в молекулярном и в полном и кратком ионном виде.

Химия
NaCl+H2SO4 уравнение реакции в молекулярном и в полном и кратком ионном виде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaCl+H2SO4 =Na2SO4 + 2HCl. Эта реакция идет, если брать твердый хлорид натрия и приливать к нему концентрированную серную кислоту. В этом случае на ионы ни какое вещество не распадается, и писать ионное уравнение реакции не имеет смысла. выделятся сухой газообразный хлороводород. А ионные уравнения мы пишем для реакций, протекающих в растворе.
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