Срочно сочинение-рассуждение на тему "Роль фразеологизмов"

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Русские фразеологизмы – бесценное культурное и национальное достояние народа. Фразеологизмы являются важнейшим и тонким инструментом в создании произведений устного народного творчества, художественной литературы. Все эти сокровища не только надежно хранятся в бесчисленных библиотеках, но и в тайнах нашего языкового познания. В литературных произведениях, в жизни приходится сталкиваться с фразеологизмами и нам обязательно надо знать их значение. Если мы будем знать смысл часто употребляемых фразеологизмов, то сможем правильно применять их в собственной речи, кроме того, это облегчит понимание различных текстов. Фразеология (от греческого phrases – оборот речи, logos - учение) – особый раздел лингвистики, в котором изучаются морфолого-синтаксические и стилистические особенности фразеологизмов. Во многих учебниках и словарях написано, что фразеологизмы - это устойчивые сочетания, которые легко можно заменить одним словом: обвести вокруг пальца – обмануть, бить баклуши – бездельничать. С другой стороны, объяснить фразеологизм «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» одним словом мы не сможем. Получается, что это определение верно, но не полностью, так как не все фразеологизмы мы можем заменить одним словом. Русская фразеология чрезвычайно богата! О ее богатстве можно судить по количеству существующих синонимичных фразеологизмов. Например, «водить за нос» , «морочить голову» , «заговаривать зубы» , «пускать пыль в глаза» , «крутить хвостом» , «играть в прятки» - вот далеко не полный перечень фразеологизмов, входящий в синонимический ряд, который можно объединить под общим значением «стараться обмануть, перехитрить кого-либо» . Роль фразеологизмов в русском языке и литературной речи довольно велика. Фразеологизмы выражают свое отношение к тому, о чем ведется речь в сочетании с образным переносным смыслом, делают речь яркой и образной. Меткость, образность, эмоциональность русских народных говоров делает их «золотым запасом» общенародного языка.