Нужно перевести срочно!!! Помогите пожалуйста перевести

Английский язык
Нужно перевести срочно!!! Помогите пожалуйста перевести
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Автор: Гость
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Гость:
Что переводить то, у тебя ничего нет
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