Помогите срочно надо! Развёрнутый ответ на вопрос "Почему В. Дубровский стал разбойником в романе Дубровский".

Литература
Помогите срочно надо! Развёрнутый ответ на вопрос "Почему В. Дубровский стал разбойником в романе Дубровский".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что отец В. Дубровского умер от рук Троекурова. Он влюбился(ну В. Дубровский) в Марию Кирилловну.
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