Перечислите возможные аварийные ситуации в водном походе и рекомендации по безапасному поведению?

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Перечислите возможные аварийные ситуации в водном походе и рекомендации по безапасному поведению?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Крушение 2. Не хватака пищи  3. Физические повреждения
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