60 дм 05см перевести в см

Математика
60 дм 05см перевести в см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
605 сантиметров, тк 1 дециметр это 10 сантиметров
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