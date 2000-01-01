Помогите пожалуйста !!!!!!!! спутник при движении вокруг Земли описывает окружност?? . Как при этом направлена мгновенная скорость движения спутника в любой точке его траектории ??

Физика
Помогите пожалуйста !!!!!!!! спутник при движении вокруг Земли описывает окружност?? . Как при этом направлена мгновенная скорость движения спутника в любой точке его траектории ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мгновенная скорость спутника направлена по касательной в любой точке его траектории.
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