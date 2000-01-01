Помогите пожалуйста !!!!!!!! спутник при движении вокруг Земли описывает окружност?? . Как при этом направлена мгновенная скорость движения спутника в любой точке его траектории ??

Физика

Помогите пожалуйста !!!!!!!! спутник при движении вокруг Земли описывает окружност?? . Как при этом направлена мгновенная скорость движения спутника в любой точке его траектории ??

Автор: Гость