Помогите ! За первую неделю было отремонтировано три седьмых дороги , за вторую 40% ??статка а за третью остальные 14 . Сколько километров дороги было отремонтировано за три недели ?

Математика
Помогите ! За первую неделю было отремонтировано три седьмых дороги , за вторую 40% ??статка а за третью остальные 14 . Сколько километров дороги было отремонтировано за три недели ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. По действиям Вся дорога  = 1 40 %  = 40/100 = 2/5 1) 2/5  *  (1- 3/7) = 2/5   *  4/7  = 8/35 дороги отремонтировали за II неделю. 2) 1 -  (3/7  +  8/35)  = 35/35   -   (15/35  + 8/35 ) = 12/35  дороги составляют 14 км .  3) 14   :  12/35  = 14/1   *   35/12  = 245/6 = 40  5/6 (км) составляет вся дорога 2 способ. Уравнение. Пусть за  три недели отремонтировали  Х км. Тогда  за I неделю    3/7   * х  км ,  зв II неделю   0,4 (х  - 3/7  * х ) . Зная, что  за III неделю отремонтировали   14 км , составим уравнение:   (км) Ответ : 40  5/6 км было отремонтировано за три недели.
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