Помогите ! За первую неделю было отремонтировано три седьмых дороги , за вторую 40% ??статка а за третью остальные 14 . Сколько километров дороги было отремонтировано за три недели ?

Гость: Гость:

1 способ. По действиям Вся дорога = 1 40 % = 40/100 = 2/5 1) 2/5 * (1- 3/7) = 2/5 * 4/7 = 8/35 дороги отремонтировали за II неделю. 2) 1 - (3/7 + 8/35) = 35/35 - (15/35 + 8/35 ) = 12/35 дороги составляют 14 км . 3) 14 : 12/35 = 14/1 * 35/12 = 245/6 = 40 5/6 (км) составляет вся дорога 2 способ. Уравнение. Пусть за три недели отремонтировали Х км. Тогда за I неделю 3/7 * х км , зв II неделю 0,4 (х - 3/7 * х ) . Зная, что за III неделю отремонтировали 14 км , составим уравнение: (км) Ответ : 40 5/6 км было отремонтировано за три недели.