Т.Шевченко як художник ??????

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Тяга к живописи и рисования у Шевченко была с самых ранних лет его жизни, еще будучи совсем маленьким Тарас любил расписывать мелом стены дома, стол, скамейки, разными странными причудливыми узорами, также с удовольствием рисовал людей, животных, пейзажи. Как-то нарисовал пьяного дьяка Богорского, у которого находился на воспитании с 13 лет, после смерти своих родителей. Дьяк обиделся на свой портрет и наказал юного художника. Впоследствии Шевченко убегает от дьяка-самодура, а так как тяга к живописи превратилась в неугасимую страсть, Тарас целенаправленно ищет в окрестных селах учителя-художника. И находит – сначала становится учеником диакона Ефремова, а затем учится живописи еще у многих разных мастеров.В 1828 году Шевченко становится слугой Павла Энгельгардта, богатого россиянина дворянского происхождения. Энгельгардты были тогдашними олигархами, ведь их семья входила в четверку самых богатых украинских семей. Павел Энгельгардт заприметил талантливого юношу и решил сделать из него своего придворного живописца (тогда это было модно) сперва взял его с собой в путешествие в Вильно, где Шевченко, вероятно, учился у профессора рисования Вильнского университета Рустемеса.В 1831 году Энгельгардт вместе с Шевченко переезжает в Санкт-Петербург, тогдашнюю художественную и культурную Мекку Российской империи. В Петербурге талантливого парня замечают выдающиеся русские художники Карл Брюллов и Василий Жуковский, которые совместными усилиями выкупают Тараса из крепостной и способствуют его вступлению в Петербургскую академию искусств, а Карл Брюллов становится учителем и наставником юного художника.В мастерской Карла Брюллова происходит его дальнейшее художественное формирование. В этот период Тарас знакомится с творчеством известных мастеров мировой живописи: Рембрандтом, Рубенсом, Ван Дейком, Веласкесом. А его заветной мечтой, которой так и не удалось осуществиться, было посетить Италию и познакомиться с великим итальянским искусством эпохи ренессанса. Шевченко заканчивает Академию искусств одним из лучших студентов, а его художественные произведения то и дело получают различные премии и вознаграждения.В 1843 году Тарас покидает Петербург и отправляется в свое путешествие Украиной во время которой рисует ряд красивых украинских пейзажейВ 1847 году Шевченко получил заказ написать портрет молодой княгини Екатерины Кейкаутовой, нежная и юная женщина, которая страдала от деспотизма мужа, вызвала сочувствие и симпатию художника. Уже закончив свой портрет, он долго ее вспоминал и даже предсказал в повести «Княгиня» (уже написанную в ссылке) ее скорую смерть. Этот образ был его последним вспоминанием о свободе – при возвращении из имения князя его уже ждали жандармы, у которых был приказ арестовать Шевченко за активное участие в Кирилло-Мефодиевском обществе (созданном для борьбы против крепостничества) и за «возмутительные» произведения. Приговор был иезуитским, Шевченко отдано в солдаты с запрещением писать и рисовать.10 лет провел Шевченко в ссылке, сначала в Орской крепости, затем в Новопетровском форте и только в 1857 году, вслед за смертью российского царя Николая Первого благодаря энергичным ходатайствам его друзей в Петербурге он получил долгожданное помилование. Именно в эти тяжелые годы искусство Шевченко-художника достигает необычной глубины, окрашенное личными страданиями оно еще больше начинает обращаться к вечным темам.Среди почти 400 работ того периода выделяются акварельные пейзажи, сделанные во время экспедиции географа А. И. Бутакова, которому по счастливому провидению Тарас попал художником. Шевченко любил природу и был прекрасным пейзажистом.А это одна из его лучших картин пейзажного направления – «Пожар в степи», написанная в 1848 году, во время степного перехода из Орска к Аральскому морю, когда Шевченко стал очевидцем удивительного впечатляющего зрелища – гигантского пламени, от подожженной казахами сухой травы.Но не меньшее пламя горело в душе легендарного Кобзаря, который оставил нам в наследство свои замечательные художественные и литературные произведения, которые вдохновляют и будут вдохновлять еще не одно поколение украинцев.