Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. 25 баллов!

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Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. 25 баллов!

Автор: Гость