Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. 25 баллов!
Русский язык
Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. 25 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное,невосклицательное,распрастранённое,простое,осложнено однородными сказуеиыми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
В какой паре уменьшительные имена не могут быть формами одного и тог оже полного имени?1.Аня и нюра.2.Саша и шура3.Дима и митя.4.Люся и мила.5.в ка...