Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. 25 баллов!

Русский язык
Срочно прям очень срочно! Синтаксический разбор полностью! Я спрыгнул на пол,осту??ился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. 25 баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное,невосклицательное,распрастранённое,простое,осложнено однородными сказуеиыми
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