Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Подчеркните ?? них грамматическую основу. Определите, чем выражены подлежащие и какое значение они имеют. В какой форме стоят сказуемые? 1) Много роз цв..тёт ...
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Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Подчеркните ?? них грамматическую основу. Определите, чем выражены подлежащие и какое значение они имеют. В какой форме стоят сказуемые? 1) Много роз цв..тёт в твоём саду. 2) На полевой д..роге мне попались (на)встречу две д..р..венские девушки. 3) Синим плам..нем пылают стаи туч(?) над без(?)ной моря. 4) Кто-то из пассажиров с..дел рядом с Еленой. 5) Млеч(?)ный Путь с..р..бристой скат..ртью разос(?)лался по небу. 6) Два обл..ка белых плывут по л..зури. 7) Дед с Ваней добр..-ли Почтовой улицы как раз (во)время. 8) В п..счаных ст..пях аравийской з..мли три гордые пальмы высоко р..сли. ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много роз цветет в твоем саду.На полевой дороге мне попались на встречу две деревенские девушки. Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Кто-то то из пассажиров сидел рядом с Еленой. Млечный Путь серебристой скатертью разослался по небу.Два облака белых плывут по лазури. Дед с Ваней добрались Почтовой улицы как раз во время. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли.
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