Даны две окружности с общим центром О, ВС и ДЕ - их диаметры. Укажите верные утверждения. а) треугольник ДОС - равдобедренный; б) треугольник ВОЕ - прямоугольный; в) треугольник ВОЕ = треугольнику СОД по трем сторонам; г) т...

Геометрия

Даны две окружности с общим центром О, ВС и ДЕ - их диаметры. Укажите верные утверждения. а) треугольник ДОС - равдобедренный; б) треугольник ВОЕ - прямоугольный; в) треугольник ВОЕ = треугольнику СОД по трем сторонам; г) треугольник ВОЕ = треугольник СОД по двум сторонам и углу между ними.

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