По железной дороге нужно перевести 750 т. зерна. Сколько для этого потребуется ваго??ов вмещающих каждый по60т. зерна? в скольких вагонов вмещающих 40т.можно перевезти это же зерно

Математика

По железной дороге нужно перевести 750 т. зерна. Сколько для этого потребуется ваго??ов вмещающих каждый по60т. зерна? в скольких вагонов вмещающих 40т.можно перевезти это же зерно

Автор: Гость