По железной дороге нужно перевести 750 т. зерна. Сколько для этого потребуется ваго??ов вмещающих каждый по60т. зерна? в скольких вагонов вмещающих 40т.можно перевезти это же зерно
Математика
По железной дороге нужно перевести 750 т. зерна. Сколько для этого потребуется ваго??ов вмещающих каждый по60т. зерна? в скольких вагонов вмещающих 40т.можно перевезти это же зерно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750/60 = 12,5 вагонов 750/40= 18,75 вагонов
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