1. Климат - это? 2. Главный климат образующий фактор 3. Прямая солнечная радиация - это? 4. Как изменяется солнечная радиация с севера на юг ? 5. Циклон - это ? 6. Антициклон , погода - это ? 7. Где зафиксирована са...

География

1. Климат - это? 2. Главный климат образующий фактор 3. Прямая солнечная радиация - это? 4. Как изменяется солнечная радиация с севера на юг ? 5. Циклон - это ? 6. Антициклон , погода - это ? 7. Где зафиксирована самая низкая температура на территории России ? 8. Названия типов климата умеренного пояса с запада на восток 9.Назвать воздушные массы между которыми происходит полярный атмосферный фронт ПОМОГИТЕ ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ ♥

Автор: Гость