1. Климат - это? 2. Главный климат образующий фактор 3. Прямая солнечная радиация - это? 4. Как изменяется солнечная радиация с севера на юг ? 5. Циклон - это ? 6. Антициклон , погода - это ? 7. Где зафиксирована са...

География
1. Климат - это? 2. Главный климат образующий фактор 3. Прямая солнечная радиация - это? 4. Как изменяется солнечная радиация с севера на юг ? 5. Циклон - это ? 6. Антициклон , погода - это ? 7. Где зафиксирована самая низкая температура на территории России ? 8. Названия типов климата умеренного пояса с запада на восток 9.Назвать воздушные массы между которыми происходит полярный атмосферный фронт ПОМОГИТЕ ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ ♥
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-излучение солнцем тепла и света 5.- воздушный атмосферный вихрь с  пониженным давлением 6-то же , что и циклон, но с высоким давлением . Зима холодная , лето жаркое , погода ясная . 7. Оймякон около -70С 8.умеренно контин,континент,резко континен, муссонный 9.Умерен и арктич (?)
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