Как религиозный раскол 16 века повлиял на отношения между европейскими государствами?

История
Как религиозный раскол 16 века повлиял на отношения между европейскими государствами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центре Европы образовалась некая вольница - казаки, которые не верили ни западу, ни востоку.. Всех грабили, и никому свободного прохода не давали.. И их били, и они били.. Ну в общем оттуда и все идеи о мире произошли..
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