Напишите текст на тему природы (объем примерно пол листа A4)

Русский язык
Напишите текст на тему природы (объем примерно пол листа A4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа прекрасна в осенние дни  Там птички летают счастливы они Засыпает природа Лютой зимой  Пойдём погуляем вон там мы с тобой В снежки поиграем и горку построим Природа красива И я её достоин
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