Напишите текст на тему природы (объем примерно пол листа A4)
Русский язык
Напишите текст на тему природы (объем примерно пол листа A4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа прекрасна в осенние дни Там птички летают счастливы они Засыпает природа Лютой зимой Пойдём погуляем вон там мы с тобой В снежки поиграем и горку построим Природа красива И я её достоин
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