Унаслідок якого із зазначених процесів внутрішня енергія повітря кульці зменшує??ься а) кУЛЬКУ НАДУЛИ Б)вона лопнула г) кульку занесло в тепле приміщення г) кульку повільно опустили на підлогу

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По I закону термодинамики ΔU=Q+A Внутреннюю энергию воздуха можно изменить, если подвести (отвести) тепло Q или если воздух совершит работу (или то или другое вместе). По условию внутренняя энергия УМЕНЬШИЛАСЬ. Воздух совершает работу, разорвав шарик (Ответ Б)