(1) сын есімге мысалдар келтіріңдер? (2)тамақтану тәртібі жайлы әңгімелеп беріңдер (3)дұрыс тамақтанудың ережесін айтып беріңдер.4 Адам ағзасына пайдалы сусындар туралы айтып беріңдер.5Өздеріңнің тамақтанатын уақыттарың туралы ...
Қазақ тiлi
(1) сын есімге мысалдар келтіріңдер? (2)тамақтану тәртібі жайлы әңгімелеп беріңдер (3)дұрыс тамақтанудың ережесін айтып беріңдер.4 Адам ағзасына пайдалы сусындар туралы айтып беріңдер.5Өздеріңнің тамақтанатын уақыттарың туралы әңгімелеңдер. помогите пожалуйста ответить на вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) имя приведите примеры критики? (2)дайте в своем выступлении на режим питания (3)как связать правил правильного питания.4 полезных напитков на организм Человека рассказать о дайте.
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