Соченение на тему кітап

Қазақ тiлi
Соченение на тему кітап
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адамдар кітапты оқыса ол өте ақылды болады кітапты кітапханадан алуға болады əлемде өте көп кітаптар бар.кітаптар суретпен және сурет сіз болады. əр мектепте оқушыларда және муғалімде кітаптар əр куні бар. вот такое сочинения про книги
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