Шуметь - шум - шумно - шумный. Какие производные,а какие производящие?
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Шуметь - шум - шумно - шумный. Какие производные,а какие производящие?
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Производные: шум,шуметь,шумный. производящие:шумно
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