Основные сведения про водяной орех

Гость: Гость:

Занимает почти всю Африке, многие районы Азии (Турция, Азербайджан, Грузия, Казахстан,Китай, Вьетнам и Япония, Индия и Пакистан) и Европы (центр, восток и юг).В России встречается в европейской части, на юге Западной Сибири, на Дальнем Востоке. В Алтайском крае встречается в нескольких озёрах.Растёт в озёрах, заводях и старицах медленно текущих рек, вырастает до 5 м в длину .