Основные сведения про водяной орех

Другие предметы
Основные сведения про водяной орех
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занимает почти всю  Африке, многие районы Азии (Турция, Азербайджан, Грузия, Казахстан,Китай, Вьетнам и Япония, Индия и Пакистан) и Европы (центр, восток и юг).В России встречается в европейской части, на юге Западной Сибири, на Дальнем Востоке. В Алтайском крае встречается в нескольких озёрах.Растёт в озёрах,  заводях и  старицах медленно текущих рек, вырастает до 5 м в длину .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 целых 4/9-1 целая 5/6
Ответить
Русский язык
Помогите 142 упражнение
Ответить
Физика
Идеальный газ количеством вещества которого 1.60 моль участвует в циклическом процессе, состоящем из двух изохор и двух изобар. Определите работу, ...
Ответить
Математика
Помоите! Найти наибольший общий делитель двух чисел: 26862, 132
Ответить
Математика
За 3 дня школьники собрали 1344 кг макулатуры. В первый день они принесли 578 кг макулатуры, во второй день-четвертую часть всей макулатуры. Скольк...
Ответить