Идеальный газ количеством вещества которого 1.60 моль участвует в циклическом процессе, состоящем из двух изохор и двух изобар. Определите работу, совершенную силой давления газа за цикл, если значения температуры газа в состоя...

Физика

Идеальный газ количеством вещества которого 1.60 моль участвует в циклическом процессе, состоящем из двух изохор и двух изобар. Определите работу, совершенную силой давления газа за цикл, если значения температуры газа в состояниях 2,3 и 4 Т2=150к, Т3=300к,Т4=200к соответственно.

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