Идеальный газ количеством вещества которого 1.60 моль участвует в циклическом процессе, состоящем из двух изохор и двух изобар. Определите работу, совершенную силой давления газа за цикл, если значения температуры газа в состоя...
Физика
Идеальный газ количеством вещества которого 1.60 моль участвует в циклическом процессе, состоящем из двух изохор и двух изобар. Определите работу, совершенную силой давления газа за цикл, если значения температуры газа в состояниях 2,3 и 4 Т2=150к, Т3=300к,Т4=200к соответственно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2 изохорный процесс A12=0 2-3 изобарный процесс A23=p2*дельтаV=нюR(T3-T2), где ню - кол-во теплоты, R - постоянная =8,3 = 1992 Дж 3-4 изохорный процесс А34=0 4-1 изобарный процесс А41=p1дельтаV=ню*R*(T4-T1) по з-ну Гей-Люссака V2/T2=V3/T3 V2=0,5V3 V2=V1, V3=V4 (из графика) 0,5V3/T1=V3/T4 T1=100 Тогда A41=1328 Дж А за цикл равна сумме А23 и A41 = 3320 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 3 дня школьники собрали 1344 кг макулатуры. В первый день они принесли 578 кг макулатуры, во второй день-четвертую часть всей макулатуры. Скольк...
Математика